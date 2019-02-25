НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,90%

Національний банк України (НБУ) на 25 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,90% до 357,2 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 25 лютого встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 357236,41 грн за 10 тройських унцій (-3262,20 грн або на -0,90%);

Срібло - 4329,87 грн за 10 тройських унцій (0,00 грн);

Платина - 221961,62 грн за 10 тройських унцій (0,00 грн);

Паладій - 400126,39 грн за 10 тройських унцій (-2482,82 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.