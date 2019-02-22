НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 1,11%

Національний банк України (НБУ) на 22 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 1,11% до 360,4 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 22 лютого встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 360498,61 грн за 10 тройських унцій (-4032,27 грн або на 1,11%);

Срібло - 4329,87 грн за 10 тройських унцій (+55,45 грн);

Платина - 221961,62 грн за 10 тройських унцій (+2281,48 грн);

Паладій - 402609,21 грн за 10 тройських унцій (+4422,03 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.