НБУ знизив курс золота

Золото подешевшало на 0,97%
Національний банк України (НБУ) на 7 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,97% до 354,1 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.
На 7 лютого встановлені наступні курси банківських металів:
Золото - 354132,85 грн за 10 тройських унцій (-3483,47 грн або на 0,97%);
Срібло - 4277,85 грн за 10 тройських унцій (-7,29 грн);
Платина - 221644,8 грн за 10 тройських унцій (-436,57 грн);
Паладій - 371295,49 грн за 10 тройських унцій (+615,56 грн).
Скріншот (bank.gov.ua)
Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.
Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.