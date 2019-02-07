НБУ знизив курс золота

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Золото подешевшало на 0,97%

Національний банк України (НБУ) на 7 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,97% до 354,1 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 7 лютого встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 354132,85 грн за 10 тройських унцій (-3483,47 грн або на 0,97%);

Срібло - 4277,85 грн за 10 тройських унцій (-7,29 грн);

Платина - 221644,8 грн за 10 тройських унцій (-436,57 грн);

Паладій - 371295,49 грн за 10 тройських унцій (+615,56 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.