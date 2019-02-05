НБУ знизив курс золота

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Золото подешевшало на 1,27%

Національний банк України (НБУ) на 5 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 1,27% до 359,5 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 5 лютого встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 359524,6 грн за 10 тройських унцій (-4615,47 грн або на 1,27%);

Срібло - 4390,53 грн за 10 тройських унцій (-41,46 грн);

Платина - 226245,46 грн за 10 тройських унцій (-110,02 грн);

Паладій - 375156,11 грн за 10 тройських унцій (-5319,61 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.