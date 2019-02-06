НБУ знизив курс золота

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Золото подешевшало на 0,53%

Національний банк України (НБУ) на 6 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,53% до 357,6 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 6 лютого встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 357616,32 грн за 10 тройських унцій (-1908,28 грн або на 0,53%);

Срібло - 4285,14 грн за 10 тройських унцій (-105,39 грн);

Платина - 222081,37 грн за 10 тройських унцій (-4164,09 грн);

Паладій - 370679,93 грн за 10 тройських унцій (-4476,18 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.