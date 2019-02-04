НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,75%

Національний банк України (НБУ) на 4 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,75% до 364,1 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 4 лютого встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 364140,07 грн за 10 тройських унцій (-2734,13 грн або на 0,75%);

Срібло - 4431,99 грн за 10 тройських унцій (+17,02 грн);

Платина - 226355,48 грн за 10 тройських унцій (+1098,88 грн);

Паладій - 380475,72 грн за 10 тройських унцій (+7637,22 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.