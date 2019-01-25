НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,10%

Національний банк України (НБУ) на 25 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,10% до 355,6 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 25 січня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 355598,09 грн за 10 тройських унцій (-366,92 грн або на 0,10%);

Срібло - 4274,96 грн за 10 тройських унцій (+47,37 грн);

Платина - 219513,57 грн за 10 тройських унцій (-176,87 грн);

Паладій - 374562,4 грн за 10 тройських унцій (+4163,76 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.