НБУ знизив курс золота

Фото: банківське золото (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,61%

Національний банк України (НБУ) на 22 січня 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,61% до 357,4 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 22 січня встановлено такі курси банківських металів:

Золото - 357378,71 грн за 10 тройських унцій (-2188,97 грн або на 0,61%);

Срібло - 4323,65 грн за 10 тройських унцій (-34,36 грн);

Платина - 223868,26 грн за 10 тройських унцій (-1377,44 грн);

Паладій - 384293,21 грн за 10 тройських унцій (-5199,97 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.