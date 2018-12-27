НБУ знизив курс золота

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Золото подешевшало на 0,31%

Національний банк України (НБУ) на 27 грудня 2018 року по порівнянні з попереднім банківським днем знизив курс золота на 0,31% до 343,9 тис. гривень за 10 тройських унцій. Про це свідчать дані за офіційним курсом банківських металів на сайті регулятора.

На 27 грудня встановлені наступні курси банківських металів:

Золото - 343914,98 грн за 10 тройських унцій (-1094,17 грн або на 0,31%);

Срібло - 4001,55 грн за 10 тройських унцій (-50,44 грн);

Платина - 215960,88 грн за 10 тройських унцій (-1041,54 грн);

Паладій - 338120,57 грн за 10 тройських унцій (-10564,7 грн).

Скріншот (bank.gov.ua)

Зазначимо, НБУ для виконання покладених на нього функцій щодо забезпечення накопичення та зберігання золотовалютних резервів купує у суб'єктів господарювання банківські метали і дорогоцінні метали у вигляді брухту за конкурентоспроможними цінами.

Зміна закупівельних цін проводиться щодня у разі зміни світових цін на дорогоцінні метали. Операції по закупівлі НБУ банківських та дорогоцінних металів у вигляді брухту здійснюються без сплати податку на додану вартість.