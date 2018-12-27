НБУ понизил курс золота

Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Золото подешевело на 0,31%

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 декабря 2018 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс золота на 0,31% до 343,9 тыс. гривен за 10 тройских унций. Об этом свидетельствуют данные по официальному курсу банковских металлов на сайте регулятора.

На 27 декабря установлены следующие курсы банковских металлов:

Золото - 343914,98 грн за 10 тройских унций (-1094,17 грн или на 0,31%);

Серебро - 4001,55 грн за 10 тройских унций (-50,44 грн);

Платина - 215960,88 грн за 10 тройских унций (-1041,54 грн);

Палладий - 338120,57 грн за 10 тройских унций (-10564,7 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Отметим, НБУ для выполнения возложенных на него функций по обеспечению накопления и хранения золотовалютных резервов покупает у субъектов хозяйствования банковские металлы и драгоценные металлы в виде лома по конкурентоспособным ценам.

Изменение закупочных цен проводится ежедневно в случае изменения мировых цен на драгоценные металлы. Операции по закупке НБУ банковских и драгоценных металлов в виде лома осуществляются без уплаты налога на добавленную стоимость.