НБУ знизив курс євро

Єдина європейська валюта подешевшала на 9 копійок

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем понизил курс евро на 9 копеек до 30,50 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 13 февраля установлен на таком уровне:

3050,7665 гривны за 100 евро (-9,1906 грн).

При этом курс евро на 12 февраля составляет 3059,9571 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 12 февраля 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 18 копеек до 30,82 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,00 - 30,70 (30,10 - 30,85 - 11 февраля), продажи 30,55 - 31,60 (30,75 - 31,75 - 11 февраля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,31 (30,48 - 11 февраля), продажи - 30,82 (31,00 - 11 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 30,62 грн/евро. Курс покупки составляет 30,58 грн/евро.