НБУ знизив курс євро

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Єдина європейська валюта подешевшала на 6 копійок

Національний банк України (НБУ) на 11 лютого 2019 року порівняно з попереднім банківським днем знизив курс євро на 6 копійок до 30,52 гривень за євро. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 11 лютого встановлено на такому рівні:

3052,0732 гривні за 100 євро (-6,4651 грн).

При цьому курс євро на 8 лютого становить 3058,5383 гривні за 100 євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 8 лютого 2019 року, готівковий курс знизився на 25 копійок до 30,85 гривень за євро. Курс покупки євро складає 30,10 - 30,70 (30,00 - 30,85 - 7 лютого), продажу 30,60 - 31,60 (30,70 - 31,70 - 7 лютого) грн за євро. Середній курс купівлі євро становить 30,35 (30,49 - 7 лютого), продажу - 30,85 (31,10 - 7 лютого) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу виріс на 19 копійок до 30,79 грн/євро. Курс покупки становить 30,74 грн/євро.