НБУ знизив курс євро

Єдина європейська валюта подешевшала на 30 копійок

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 февраля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 30 копеек до 31,08 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 6 февраля установлен на таком уровне:

3108,867 гривны за 100 евро (-29,7745 грн).

При этом курс евро на 5 февраля составляет 3138,6415 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 5 февраля 2019 года, наличный курс снизился на 16 копеек до 31,46 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 30,70 - 31,25 (31,00 - 31,50 - 4 февраля), продажи 31,30 - 31,70 (31,45 - 31,90 - 4 февраля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,91 (31,19 - 4 февраля), продажи - 31,46 (31,62 - 4 февраля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 30 копеек до 30,98 грн/евро. Курс покупки составляет 30,95 грн/евро.