НБУ знизив курс євро

Єдина європейська валюта подешевшала на 1 копійку

Национальный банк Украины (НБУ) на 30 января 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 1 копейку до 31,72 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 30 января установлен на таком уровне:

3172,1252 гривны за 100 евро (-0,9481 грн).

При этом курс евро на 29 января составляет 3173,0733 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 29 января 2019 года, наличный курс вырос на 5 копеек до 31,85 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 31,05 - 31,60 (31,05 - 31,60 - 28 января), продажи 31,60 - 32,20 (31,60 - 32,20 - 28 января) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 31,42 (31,32 - 28 января), продажи - 31,86 (31,84 - 28 января) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро снизился на 2 копейки до 31,75 грн/евро. Курс покупки составляет 31,73 грн/евро.