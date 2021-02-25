НБУ підвищив офіційний курс євро вище 34 гривень

Національний банк України (НБУ) на 26 лютого 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 34,14 гривень за євро. Це на 22 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем .

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 26 лютого встановлено на такому рівні: 34,1459 гривень за євро (+0,217 грн). При цьому курс євро на 25 лютого становить 33,9289 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 23 копійки до 34,15 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,90 грн за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 26 лютого 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,93 гривень за долар. Курс знизився на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 26 лютого встановлено на такому рівні: 27,9301 гривень за 1 долар (-0,0191 грн). При цьому курс долара на 25 лютого становить: 27,9492 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знижується після зростання напередодні.