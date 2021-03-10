НБУ зберіг офіційний курс євро нижче 33 гривень

Національний банк України (НБУ) на 11 березня 2021 року встановив курс євро на рівні 32,93 гривень за євро. Це на 4 копійки нижче порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 11 березня встановлено на такому рівні: 32,9317 гривень за євро (-0,0424 грн). При цьому курс євро на 10 березня становить 32,9741 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро у продажу виріс на 3 копійки до 33,04 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,02 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 11 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,70 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 березня встановлено на такому рівні: 27,7016 гривень за 1 долар (-0,0415 грн). При цьому курс долара на 10 березня становить 27,7431 гривень за 1 долар.

Таким чином, курс знизився після зростання напередодні.