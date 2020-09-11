НБУ підвищив офіційний курс євро вище 33 гривень

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Європейська валюта подорожчала на 10 копійок

Національний банк України (НБУ) на 14 вересня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,06 гривень за євро. Це на 10 копійок вище з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 14 вересня встановлено на такому рівні: 33,0674 гривень за євро (+0,0987 грн). При цьому курс євро на 11 вересня становить 32,9687 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 6 копійок до 33,10 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,07 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 14 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,90 гривень за долар. Курс на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським вдень.

Офіційний курс гривні до долара на 14 вересня встановлено на такому рівні: 27,9003 гривень за 1 долар (+0,0657 грн). При цьому курс долара на 4 вересня становить 27,8346 гривень за 1 долар.