НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Європейська валюта подорожчала на 20 копійок

Національний банк України (НБУ) на 11 вересня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,96 гривень за євро. Це на 20 копійок вище з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 11 вересня встановлено на такому рівні: 32,9687 гривень за євро (+0,2007 грн). При цьому курс євро на 10 вересня становить 32,768 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 33,16 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,14 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 11 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 вересня встановлено на такому рівні: 27,8346 гривень за 1 долар (+0,0050 грн). При цьому курс долара на 4 вересня становить 27,8296 гривень за 1 долар.