Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Фото: курс долара (прес-служба НБУ)

Долар піднявся вище рівня 27,85 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 10 вересня 2020 року порівняно з закриттям попередній сесії зріс на 2 копійки до 27,87 гривень за долар, курс купівлі до 27,85 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 33,16 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,8500 - 27,8700 грн/долар, євро 33,1442 - 33,1653 грн/євро, російський рубль 0,3723 - 0,3729 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 27,8500 27,8700 EUR/UAH 33,1442 33,1653 RUB/UAH 0,3723 0,3729

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 9 вересня 2020 року закрилися в діапазоні: 27,8300 - 27,8500 грн/долар, євро 32,8922 - 32,9159 грн/євро, російський рубль 0,3683 - 0,3687 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 11 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 вересня встановлено на такому рівні: 27,8346 гривень за 1 долар (+0,0050 грн). При цьому курс долара на 4 вересня становить 27,8296 гривень за 1 долар.