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Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Київ, Четвер 10 вересня 2020 17:06
Міжбанк закрився зростанням курсу долара
Фото: курс долара (прес-служба НБУ)
Автор: Олександр Білоус

Долар піднявся вище рівня 27,85 гривень

Курс долара на міжбанку в продажу 10 вересня 2020 року порівняно з закриттям попередній сесії зріс на 2 копійки до 27,87 гривень за долар, курс купівлі до 27,85 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 33,16 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,8500 - 27,8700 грн/долар, євро 33,1442 - 33,1653 грн/євро, російський рубль 0,3723 - 0,3729 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

27,8500

27,8700

EUR/UAH

33,1442

33,1653

RUB/UAH

0,3723

0,3729

Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Зазначимо, торги по долару на міжбанку 9 вересня 2020 року закрилися в діапазоні: 27,8300 - 27,8500 грн/долар, євро 32,8922 - 32,9159 грн/євро, російський рубль 0,3683 - 0,3687 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 11 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,83 гривень за долар. Курс на 1 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 11 вересня встановлено на такому рівні: 27,8346 гривень за 1 долар (+0,0050 грн). При цьому курс долара на 4 вересня становить 27,8296 гривень за 1 долар.

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