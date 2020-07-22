НБУ підвищив офіційний курс євро вище 32 гривень вперше за 1,5 року

Національний банк України (НБУ) на 23 липня 2020 року встановив курс євро на рівні 32,18 гривень за євро. Це на 51 копійку вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 23 липня встановлено на такому рівні: 32,1898 гривень за євро (+0,5179 грн). При цьому курс євро на 22 липня становить 31,6719 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Відзначимо, курс євро піднявся вище 32 гривень вперше за 1,5 року, а вище курс був тільки 14 січня 2019 року - 32,4699 гривень за євро.

Готівковий ринок

Сьогодні, 22 липня 2020 року, на готівковому ринку курс євро зріс на 44 копійки до 32,17 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,61 (31,16 - 21 липня), продажу - 32,17 (31,73 - 21 липня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 45 копійок до 32,26 гривень за євро. Курс купівлі становить 32,24 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 23 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 гривень за долар, що на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 23 липня встановлено на такому рівні: 27,7798 гривень за 1 долар (+0,1151 грн). При цьому курс долара на 22 липня становить 27,6647 гривень за 1 долар.