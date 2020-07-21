НБУ підвищив офіційний курс євро

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта подорожчала ще на 8 копійок

Національний банк України (НБУ) на 22 липня 2020 року встановив курс євро на рівні 31,67 гривень за євро. Це на 8 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 22 липня встановлено на такому рівні: 31,6719 гривень за євро (+0,0811 грн). При цьому курс євро на 21 липня становить 31,5908 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 21 липня 2020 року, на готівковому ринку курс євро зріс на 19 копійок до 31,73 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 31,16 (30,97 - 20 липня), продажу - 31,73 (31,54 - 20 липня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 18 копійок до 31,81 гривень за євро. Курс купівлі становить 31,78 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 22 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,66 гривень за долар, що на 6 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 22 липня встановлено на такому рівні: 27,6647 гривень за 1 долар (+0,0636 грн). При цьому курс долара на 21 липня становить 27,6011 гривень за 1 долар.