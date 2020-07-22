НБУ підвищив курс долара до максимуму з кінця березня

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар безперервно дорожчає після призначення нового глави НБУ

Національний банк України (НБУ) на 23 липня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,77 гривень за долар. Курс на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 липня встановлено на такому рівні: 27,7798 гривень за 1 долар (+0,1151 грн). При цьому курс долара на 22 липня становить 27,6647 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара зріс до максимуму з кінця березня 2020 року. Вище курс був лише 31 березня - 28,0615 гривень за долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 22 липня 2020 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 2 копійки до 27,75 гривень за долар, курс купівлі до 27,73 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 17 копійок до 31,98 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 22 липня довідковий курс на рівні 27,76 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 21 липня (27,65 грн).

Готівковий ринок

В обмінних пунктах України 22 липня 2020 року о 12:00 курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 25 копійок до 28,01 гривень за долар. Курс євро виріс на 44 копійки до 32,17 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 27,68 (27,49 - 21 липня), продажу - 28,01 (27,76 - 21 липня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 31,61 (31,16 - 21 липня), продажу - 32,17 (31,73 - 21 липня) грн за євро. Середній курс покупки російського рубля складає 3,52 (3,46 - 21 липня), продажу 3,95 (3,87 - 21 липня) грн за 10 рублів.