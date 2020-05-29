НБУ підвищив офіційний курс євро до психологічної відмітки

Фото: єдина європейська валюта (прес-служба НБУ)

Єдина європейська валюта коштує майже 30 гривень

Національний банк України (НБУ) на 1 червня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,92 гривень за євро. Це на 30 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 1 червня встановлено на такому рівні: 29,9275 гривень за євро (+0,3041 грн). При цьому курс євро на 29 травня становить 29,6234 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Готівковий ринок

Сьогодні, 29 травня 2020 року, на готівковому ринку курс євро зріс на 14 копійок до 29,86 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,40 (29,27 - 28 травня), продажу - 29,86 (29,72 - 28 травня) грн за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 14 копійок до 29,86 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,83 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 1 червня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,86 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 1 червня встановлено на такому рівні: 26,8685 гривень за 1 долар (-0,0374 грн). При цьому курс долара на 29 травня становить 26,9059 гривень за 1 долар.

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Автор: Олександр Білоус