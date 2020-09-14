НБУ підвищив офіційний курс євро до максимуму за 2,5 роки

Фото: єдина європейська валюта (Pіxabay)

Єдина європейська валюта коштує дорожче 33 гривень

Національний банк України (НБУ) на 15 вересня 2020 року встановив курс євро на рівні 33,24 гривень за євро. Це на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 15 вересня встановлено на такому рівні: 33,2476 гривень за євро (+0,1802 грн). При цьому курс євро на 14 вересня становить 33,0674 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Таким чином, курс виріс до максимуму за 2,5 року. Вище офіційний курс був тільки 27 лютого 2018 року - 33,27214 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу зріс на 15 копійок до 33,25 гривень за євро.. Курс купівлі становить 33,23 гривень за євро.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 15 вересня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 28,00 гривень за долар. Курс на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 15 вересня встановлено на такому рівні: 28,0003 гривень за 1 долар (+0,1 грн). При цьому курс долара на 14 вересня становить 27,9003 гривень за 1 долар.