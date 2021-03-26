НБУ опустив офіційний курс євро вище 33 гривень

Національний банк України (НБУ) на 29 березня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 32,95 гривень за євро. Це на 8 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 29 березня встановлено на такому рівні: 32,9532 гривень за євро (-0,0805 грн). При цьому курс євро на 26 березня становить 33,0337 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс євро на продажу знизився на 1 копійку до 33,02 гривень за євро. Курс євро на купівлі становить 33,01 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 29 березня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,96 гривень за долар. Курс знизився менш ніж на 1 копійку в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 29 березня встановлено на такому рівні: 27,9679 гривень за 1 долар (-0,0019 грн). При цьому курс долара на 26 березня становить: 27,9698 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара знизився після зростання протягом трьох днів поспіль.