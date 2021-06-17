НБУ знову підняв офіційний курс долара вище 27 гривень

Офіційний курс гривні до долара на 17 червня встановлений на рівні 27,02 гривень за долар. Курс на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 17 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,0275 гривень за 1 долар (+0,1017 грн). При цьому курс долара на 16 червня становить 26,9258 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)