ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НБУ знову підняв офіційний курс долара вище 27 гривень

Новость на русском →
Україна, Четвер 17 червня 2021 07:45
НБУ знову підняв офіційний курс долара вище 27 гривень Фото: курс долара виріс на 10 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 17 червня встановлений на рівні 27,02 гривень за долар. Курс на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 17 червня 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,0275 гривень за 1 долар (+0,1017 грн). При цьому курс долара на 16 червня становить 26,9258 гривень за 1 долар.

НБУ знову підняв офіційний курс долара вище 27 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ знову підняв офіційний курс долара вище 27 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 16 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,01 гривень за долар, курс в покупці до 26,99 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 32,74 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, на поточному тижні очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,9 гривень, а готівковий долар в банках - близько 26,8/27,0 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Курс долара курс НБУ Курс гривні
NEWS
Третій день в Україні більше 1 тисячі нових випадків коронавірусу
Третій день в Україні більше 1 тисячі нових випадків коронавірусу
DAILY
Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Випробувальний термін. Чим закінчився саміт Путіна та Байдена у Женеві