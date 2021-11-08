НБУ підняв курс євро після падіння до річних мінімумів

Національний банк України (НБУ) на 9 листопада 2021 року підняв курс євро до позначки 30,20 гривень за євро. Це на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт регулятора .

Офіційний курс євро на 9 листопада встановлено на такому рівні: 30,2026 гривень за євро (+ 0,1057 гривень). При цьому курс євро на 8 листопада становив 30,0969 гривень за євро.

Фото: курси валют на 9 листопада (bank.gov.ua)

Таким чином, Нацбанк підняв курс євро після того, як минулого тижня він впав до мінімуму більш ніж за рік. На нинішніх позначках євро торгувався влітку 2020 року.

Фото: динаміка курсу гривні до іноземних валют

Міжбанк

Сьогодні на відкритті міжбанку курс євро у продажу продемонстрував зростання до 30,17 гривень. За кілька хвилин до його закриття єдина європейська валюта була на позначці 30,19 гривень.