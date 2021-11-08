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НБУ підняв курс євро після падіння до річних мінімумів

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Київ, Понеділок 08 листопада 2021 17:51
НБУ підняв курс євро після падіння до річних мінімумів Фото: курс євро знову виріс (freepik euro)
Автор: Артем Горовенко

Національний банк України (НБУ) на 9 листопада 2021 року підняв курс євро до позначки 30,20 гривень за євро. Це на 11 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт регулятора.

Офіційний курс євро на 9 листопада встановлено на такому рівні: 30,2026 гривень за євро (+ 0,1057 гривень). При цьому курс євро на 8 листопада становив 30,0969 гривень за євро.

НБУ підняв курс євро після падіння до річних мінімумів

Фото: курси валют на 9 листопада (bank.gov.ua)

Таким чином, Нацбанк підняв курс євро після того, як минулого тижня він впав до мінімуму більш ніж за рік. На нинішніх позначках євро торгувався влітку 2020 року.

НБУ підняв курс євро після падіння до річних мінімумів

Фото: динаміка курсу гривні до іноземних валют

Міжбанк

Сьогодні на відкритті міжбанку курс євро у продажу продемонстрував зростання до 30,17 гривень. За кілька хвилин до його закриття єдина європейська валюта була на позначці 30,19 гривень.

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