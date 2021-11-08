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Падіння продовжується. Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

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Київ, Понеділок 08 листопада 2021 10:37
Падіння продовжується. Міжбанк відкрився зниженням курсу долара Фото: долар на міжбанку продається за 26,10 гривень (pixabay com)
Автор: Ілона Свиридова

На відкритті міжбанку 8 листопада 2021 року курс долара у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку - до 26,10 гривень за долар, у купівлі - до 26,09 гривень за долар. Курс євро у продажу зріс на 7 копійок - до 30,17 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрдилінг".

Сьогодні вранці торги відкрилися в діапазоні: долар 26,0800 - 26,1000 грн/долар, євро 30,1510 - 30,1742 грн/євро, російський рубль 0,3647 - 0,3651 грн/рубль.

Падіння продовжується. Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Фото: торги на міжбанку

Зазначимо, торги 5 листопада закрилися в діапазоні: долар 26,0950 - 26,1150 грн/долар, євро 30,0823 - 30,1053 грн/євро, російський рубль 0,3662 - 0,3669 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 8 листопада 2021 року опустив офіційний курс до мінімуму з березня 2020 року.

Таким чином, офіційний курс гривні до долара на сьогодні встановлено на позначці 26,10 гривень за долар. До цього нижче курс був 16 березня 2020 року - 26,08 гривень за долар.

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Курс долара
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