Падіння продовжується. Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

На відкритті міжбанку 8 листопада 2021 року курс долара у продажу порівняно із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку - до 26,10 гривень за долар, у купівлі - до 26,09 гривень за долар. Курс євро у продажу зріс на 7 копійок - до 30,17 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрдилінг".