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Міжбанк закрився зростанням курсу долара

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Україна, Середа 12 січня 2022 17:22
Міжбанк закрився зростанням курсу долара Фото: курс долара виріс на 12 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 12 січня 2022 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 12 копійок до 27,75 гривень за долар, курс в покупці до 27,73 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 38 копійок до 31,67 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,7300 - 27,7500 грн/долар, євро 31,6510 - 31,6738 грн/євро, російський рубль 0,3713-0,3717 грн/рубль.

Міжбанк закрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 11 січня торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,6100 - 27,6300 грн/долар, євро 31,2710 - 31,2909 грн/євро, російський рубль 0,3684 - 0,3688 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара виріс ще на 20 копійок і оновив 8-місячний максимум. Національний банк України (НБУ) на 13 січня 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,70 гривень за долар. Курс зріс на 20 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

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