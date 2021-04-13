НБУ підвищив курс долара вище 28 гривень вперше з початку березня

Національний банк України (НБУ) на 14 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 28,01 гривень за долар. Курс виріс на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Таким чином, офіційний курс долара піднявся вище 28 гривень вперше з 2 березня, коли він становив 28,0007 гривень за долар.

Офіційний курс гривні до долара на 14 квітня встановлено на такому рівні: 28,0156 гривень за 1 долар (+0,0821 грн). При цьому курс долара на 13 квітня складає: 27,9335 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 13 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 27,98 гривень за долар, курс купівлі до 27,96 гривень за долар. Курс євро на продажу зріс на 5 копійок до 33,30 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.