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Долар знову дорожчає: НБУ встановив курс на 13 квітня

Новость на русском → Україна, Понеділок 12 квітня 2021 16:23
Долар знову дорожчає: НБУ встановив курс на 13 квітня Фото: курс долара знову зростає (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 13 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,93 гривень за долар. Курс виріс на 3 копійки в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 13 квітня встановлено на такому рівні: 27,9335 гривень за 1 долар (+0,0241 грн). При цьому курс долара на 12 квітня складає: 27,9094 гривень за 1 долар.

Долар знову дорожчає: НБУ встановив курс на 13 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знову виріс після зниження напередодні.

Долар знову дорожчає: НБУ встановив курс на 13 квітня

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку за станом на 10:00 12 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 3 копійки до 27,96 гривень за долар, курс купівлі до 27,94 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 33,23 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,8 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 27,7/27,9 грн.

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