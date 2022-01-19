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НБУ підняв курс долара до річного максимуму

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Україна, Середа 19 січня 2022 06:15
НБУ підняв курс долара до річного максимуму Фото: курс долара виріс на 29 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 19 січня 2022 року встановлений на рівні 28,41 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара до гривні виріс до максимуму за рік.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 19 січня 2022 року встановив курс на такому рівні: 28,4101 гривень за 1 долар (+0,2881 грн). При цьому курс долара на 18 січня становить: 28,122 гривень за 1 долар.

НБУ підняв курс долара до річного максимуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс зріс на 29 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

НБУ підняв курс долара до річного максимуму

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 18 січня 2022 року у продажу в порівнянні з попередньою сесією виріс на 10 копійок до 28,38 гривень за долар, курс в покупці - 28,36 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 32,34 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,4/2,6 грн.

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