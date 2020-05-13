НБУ підтримує зниження мінімального капіталу банків під час кризи

Національний банк України підтримує рішення Верховної ради зменшити вимогу до мінімального розміру статутного капіталу банків з 500 до 200 млн грн. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, відповідний законопроект № 3329-д був ініційований НБУ.

Згідно з законом, НБУ отримав право встановлювати для окремих банків та юридичних осіб, які мають намір здійснювати банківську діяльність, диференційований мінімальний розмір статутного капіталу, але не нижче 200 млн грн.

У НБУ нагадали, що чинні на сьогодні норми законодавства вимагали від банків поступового збільшення розміру статутного капіталу до 500 млн грн до 11 липня 2024 року. У листопаді 2019 року НБУ прийняв рішення перенести з 11 липня 2020 року до 1 січня 2021 року термін приведення банками розміру статутного та регулятивного капіталу з 200 до 300 млн грн.

Як зазначила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова, сьогодні банківська система є достатньо капіталізованою. Банки з запасом перевиконують норматив достатності регулятивного капіталу (Н2) - 19,29% на 1 квітня за нормативного значення 10%.

"Відповідно значної потреби у підвищенні мінімального розміру статутного капіталу банків немає. До того ж, це ще один крок назустріч банкам у період кризових явищ ", - сказала вона.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 травня ухвалила закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України з приводу додаткової підтримки платників податків на період здійснення заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)" (законопроект №3329-д).

Нагадаємо, за даними НБУ, процентні ставки за новими кредитами банків для населення у квітні 2020 року в національній валюті становили 37,9% річних, що на 0,6 в. п. вище, ніж у березні (37,3%).