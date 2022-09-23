НБУ не планирует менять фиксированный обменный курс: есть резерв держать 36,6

Национальный банк не намерен менять фиксированный обменный курс. В ближайшее время он будет оставаться на уровне 36,6 гривны за доллар.

Об этом говорится в ответе Национального банка на запрос РБК-Украина .

Пока нет никаких оснований для просмотра официального курса. У Национального банка достаточно возможностей, чтобы обеспечивать фиксацию официального курса на текущем уровне.

Благодаря корректировке официального курса в июле, калибровке валютных ограничений и открытию "зернового коридора" сейчас ситуация на межбанковском валютном рынке значительно устойчивее, чем в июне-июле.

Эти меры вместе с поступлением международной помощи (в общей сложности с начала войны более 19 млрд долларов) позволяют удерживать объем международных резервов на относительно достаточном уровне для обеспечения курсовой стабильности.