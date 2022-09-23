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НБУ не планирует менять фиксированный обменный курс: есть резерв держать 36,6

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Киев, Пятница 23 сентября 2022 06:30
НБУ не планирует менять фиксированный обменный курс: есть резерв держать 36,6 Фото: официальный курс доллара будет оставаться стабильным (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юрий Дощатов

Национальный банк не намерен менять фиксированный обменный курс. В ближайшее время он будет оставаться на уровне 36,6 гривны за доллар.

Об этом говорится в ответе Национального банка на запрос РБК-Украина .

Пока нет никаких оснований для просмотра официального курса. У Национального банка достаточно возможностей, чтобы обеспечивать фиксацию официального курса на текущем уровне.

Благодаря корректировке официального курса в июле, калибровке валютных ограничений и открытию "зернового коридора" сейчас ситуация на межбанковском валютном рынке значительно устойчивее, чем в июне-июле.

Эти меры вместе с поступлением международной помощи (в общей сложности с начала войны более 19 млрд долларов) позволяют удерживать объем международных резервов на относительно достаточном уровне для обеспечения курсовой стабильности.

Напомним, ранее Нацбанк объяснил причины колебаний курса доллара на наличном рынке Украины.

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