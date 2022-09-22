Почему растет курс доллара: НБУ объяснил причины колебаний
Колебания курса доллара на наличном рынке Украины происходят из-за объявления мобилизации в Российской Федерации.
Об этом говорится в ответе Национального банка на запрос РБК-Украина .
Наличный валютный рынок остается достаточно чувствительным к изменениям в информационной среде. Так, текущие колебания на наличном рынке связаны, в частности, с психологическим фактором на фоне попыток России запугать Украину общей мобилизацией.
НБУ также констатирует, что ситуация на межбанковском валютном рынке, наоборот, улучшается. В частности, возросло предложение валюты со стороны экспортеров, прежде всего, благодаря работе зернового коридора.
Национальный банк продолжает принимать меры, чтобы снизить разницу между наличным и безналичным валютным рынком. В частности, НБУ:
- дал возможность гражданам покупать безналичную валюту с последующим вложением ее на депозит, курс по этим операциям близок к официальному;
- позволил банкам увеличить предложение в наличном сегменте валютного рынка;
- принимает меры по решению проблемы с нехваткой наличной валюты в кассах отдельных банков.
Кроме того, НБУ и дальше работает над увеличением ставок по гривневым активам, чтобы у украинцев были альтернативные инструменты для сохранения собственных гривневых сбережений. Уже многие банки отреагировали на июньское повышение учетной ставки, некоторые повысили доходность гривневых депозитов до 15-20%. Недавно ставки начали повышать и крупные государственные банки.
Напомним, на этой неделе курс доллара резко рос на наличном рынке . Некоторые обменники продавали его почти за 40 гривен.
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