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НБУ планує зняти всі обмеження на рух капіталу

Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) планує зняти всі обмеження на рух капіталу. Відповідний пункт міститься у новій Стратегії НБУ до 2025 року.

Про це сказав заступник голови НБУ Олексій Шабан під час презентації стратегії, яка транслювалася на каналі НБУ в Youtube.

"Будуть зняті останні обмеження щодо вільного руху капіталу", - сказав він.

Нагадаємо, закон "Про валюту і валютні операції", який замінив декрет Кабінету міністрів 1993 року про валютний контроль, набрав чинності 7 лютого 2019 року. Нова система валютного регулювання, затверджена постановами Національного банку, передбачає низку послаблень на валютному ринку.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України у січні 2021 року продовжив валютну лібералізацію та скасував низку обмежень.

Відзначимо, у лютому 2021 року НБУ збільшив е-ліміт для низки валютних операцій фізичних осіб - до 200 тис. євро.

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