НБУ планує підвищити фінансову грамотність українців

Національний банк України (НБУ) отримав мандат на підвищення рівня фінансової грамотності населення. Відповідні норми містяться в ухваленому Верховною радою 20 вересня законі про захист прав споживачів фінансових послуг, повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначили в прес-службі, НБУ розглядає фінансову грамотність передусім як розбудову фінансової культури, зміну поведінки.

"Це вимагає тривалого спрямування зусиль відповідно до чітко визначеного підходу, а також прозорості, підзвітності використання ресурсів та вимірюваності результатів. Також це розширює можливості для залучення ширшого кола партнерів, зокрема програм координації та міжнародної допомоги", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) отримав повноваження захисту прав споживачів фінансових послуг відповідно до ухваленого Верховною радою 20 вересня закону (проект № 1085-1).

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 12 вересня ухвалила закон про "спліт", який передбачає ліквідацію Національної комісії з регулювання ринків фінансових послуг (Нацкомфінпослуг). Відповідно до закону НБУ стане регулятором страхових, лізингових, фінансових компаній, кредитних спілок, ломбардів та бюро кредитних історій, а НКЦПФР регулюватиме недержавні пенсійні фонди та фонди фінансування будівництва.