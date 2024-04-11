Почему дорожает доллар: эксперт пояснил рост спроса на валюту

Рыночные колебания обменного курса наличной гривны к доллару обусловлены ситуативными факторами. В то же время, спрос на валюту растет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию экс-председателя Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдана Данилишина в Facebook .

Как отметил эксперт, наличный сегмент рынка оперативно реагирует на межбанковский рынок, где решающим фактором влияния на курс остаются активные интервенции НБУ.

"Очередное повышение спроса со стороны населения на иностранную валюту дополнительно ускоряло девальвационные процессы на рынке", - написал он.

По его словам, в целом с начала этого года (на 5 апреля) гривна к доллару девальвировала на 2,7%.

В то же время, весомым сдерживающим фактором инфляции является стабильность обменного курса, который уже 1,5 года сохраняется на уровне 37-39 гривен за 1 доллар, что способствует стабилизации цен на импортные товары. С начала войны Украина получила около 85 млрд долларов внешней финансовой помощи (в т.ч. от МВФ - 8,1 млрд долларов), что позволило не только покрыть дефицит платежного баланса, но и нарастить валютные резервы, отметил Данилишин.

"Дальнейшая стабилизация валютной позиции зависит от достаточности и ритмичности поступления внешней помощи", - добавил он.

Удорожание доллара

По данным НБУ, средний курс продажи наличного доллара в Украине в марте 2024 года вырос на 1,6% до 38,94 гривны.

Таким образом, в марте наличный курс доллара превысил уровень марта прошлого года (38,55 грн/доллар). По сравнению с декабрем 2023 курс вырос на 1,11 гривны.