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НБУ повышает курс доллара третий день подряд

Украина, Среда 04 сентября 2024 15:44
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НБУ повышает курс доллара третий день подряд Фото: курс доллара вырос на 1 копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает третий день подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 5 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2766 гривен за 1 доллар (+0,0126 грн).

НБУ повышает курс доллара третий день подряд

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,6065 гривен за 1 евро (+0,0634 грн).

НБУ повышает курс доллара третий день подряд

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 6 копеек до 41,26-41,29 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ повышает курс доллара третий день подряд

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,50 гривен.

Ситуация на рынке

По информации Bloomberg, Международный валютный фонд будет подталкивать Украину к более быстрой девальвации валюты.

Однако, как отмечает Bloomberg, Национальный банк Украины не хочет, чтобы гривна ослабла еще больше. Валюта уже потеряла более 10% с октября, когда был отменен фиксированный обменный курс, введенный после полномасштабного вторжения России.

Этот шаг поставит под сомнение способность центрального банка поддерживать ценовую стабильность, говорят источники. Рост курса доллара, а также повышение налогов также нанесут политический ущерб, поскольку население борется с последствиями войны с Россией.

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