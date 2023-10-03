RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

НБУ повысил официальный курс доллара впервые с июля прошлого года

Фото: курс доллара вырос на 2 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) после отказа от фиксированного курса установил на 4 октября новый курс по результатам торгов на межбанковском валютном рынке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 4 октября 2023 года установлен на таком уровне: 36,5901 гривен за 1 доллар (+0,0215 грн).

Таким образом, курс вырос чуть более чем на 2 копейки.

На межбанке сегодня, 3 октября, торги открылись на уровне 36,55-36,60 грн/доллар (покупка-продажа), а во второй половине дня курс вырос до 36,61-36,66 грн/доллар.

На наличном рынке курс вырос на 25 копеек до 38,40 гривен за доллар.

Курс евро устанавливается НБУ в зависимости от котировок на международном рынке. На 4 октября курс составит 38,3263 гривен за 1 евро (-0,1914 грн).

Скриншот (bank.gov.ua)

Новая политика НБУ

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2023 года - 36,57 грн/доллар.

С сегодняшнего дня банки будут продавать и покупать валюту по свободному курсу без ограничения в 1% от действующего с начала войны официального курса. С учетом курса на межбанке НБУ будет устанавливать официальный курс. При этом НБУ будет контролировать рынок и продавать валюту для покрытия дефицита, который сохранится на рынке.

Прогнозы курса

Эксперты не ожидают значительных изменений на валютном рынке в ближайшее время. С одной стороны, НБУ продолжит контролировать ситуацию на межбанковском валютном рынке с помощью интервенций. Наличный рынок будет ориентироваться на межбанк. При этом в обменниках возможны скачки курса, однако они не повлияют на ситуацию.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллараКурс НБУ