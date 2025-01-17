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НБУ повысил курс польского злотого к гривне

Фото: курс злотого вырос на 2 копейки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс польского злотого к гривне. На наличном рынке курс злотого не изменился.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 20 января 2025 года установлен на таком уровне: 10,1819 гривен за 1 злотый (+0,0247 грн).

bank.gov.ua

НБУ устанавливает курсы гривны к польскому злотому ежедневно на основании кросс-курса пары злотый-доллар на польском рынке.

На наличном рынке обменные пункты покупают злотый в среднем 10,25 гривен и продают по 10,35 гривен. Курс не изменился.

Напомним, НБУ снизил курс доллара к гривне. Доллар дешевеет третий день подряд.

Официальный курс на 20 января 2025 года установлен на таком уровне: 42,1257 гривен за 1 доллар (-0,0472 грн).

Курс евро составит 43,3684 гривен за 1 евро (+0,0484 грн).

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