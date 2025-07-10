Доля доллара в мировых резервах упала, доля евро - выросла, - МВФ
Доля доллара США в глобальных валютных резервах, о которых отчитываются страны в Международный валютный фонд, немного снизилась на 0,1 п.п. до 57,7% в первом квартале 2025 года. Доля резервов в евро увеличилась.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным отчета COFER (Currency Composition of Official Foreign Exchange Reserves), доля евро выросла с 19,8% до 20,1% - самого высокого уровня с конца 2022 года.
Наибольший рост показал швейцарский франк, доля которого в резервах выросла в четыре раза - до 0,8% к концу марта, что стало максимальным показателем с 1999 года, когда был введен евро. Также выросла доля фунта стерлингов.
С начала года валютные рынки пережили резкие колебания. Доллар потерял почти 4% в первом квартале на фоне значительных политических изменений при администрации президента США Дональда Трампа - особенно в области торговли, безопасности и экономики, что подорвало доверие к ведущей мировой резервной валюте.
Падение доллара
Падение доллара резко ускорилось во втором квартале, когда он подешевел более чем на 7% после введения Трампом масштабных тарифов в "день освобождения" в начале апреля, хотя некоторые из этих мер были временно приостановлены.
В то же время швейцарский франк, считающийся "тихой гаванью", стал одной из самых сильных валют года, укрепившись на 14% по отношению к доллару.
Хотя колебания валют не всегда отражают готовность управляющих резервами их держать, последние события усилили дискуссии о том, находится ли доллар США под угрозой утраты статуса основной мировой резервной валюты и центрального элемента глобальной денежной системы.
Несмотря на то, что некоторые аналитики указывают на зарождающиеся признаки дедолларизации, существует широкий консенсус, что любые такие сдвиги будут происходить очень медленно.
Роль евро
Напомним, вице-президент ЕЦБ Луис де Гиндос заявил, что финансовая архитектура еврозоны еще далека от уровня США, поэтому евро не может претендовать на замену доллара как мировой резервной валюты в ближайшей перспективе.
Как заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, на сегодняшний день нет альтернативы для доллара в роли глобальной резервной валюты. НБУ держит в доллара более 80% резервов Украины.
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