Главная » Бизнес » Экономика

НБУ повысил курс доллара

Украина, Вторник 18 ноября 2025 17:00
Курс доллара повысился на 3 копейки (фото Unsplash)
Автор: Артур Дубровенко

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Валюта США подорожала на 3 копейки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс доллара на 19 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0924 гривны за 1 доллар (+0,03 грн).

С начала года курс года курс доллара повысился на 7 копеек. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября курс доллара стал больше на 12 копеек. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.

Курс доллара и евро на 19 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)

Официальный курс евро на 19 ноября составляет 48,7914 гривны. Единая европейская валюта также немного подорожала. По сравнению с 18 ноября ее стоимость увеличилась на 1 копейку.

Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)

На межбанке 17 ноября курс на момент закрытия торгов составлял 42,08–42,11 грн/доллар (покупка-продажа). По сравнению с закрытием торгов 14 ноября курс доллара вырос на 8 копеек.

Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 17 ноября повысился на 2 копейки и составляет 42,30 гривны. Евро, тем временем, подешевело на 1 копейку. На наличном рынке его курс составляет 49,18 гривны.

Прогноз курса доллара

В ближайшие недели курс будет оставаться стабильным, а панических настроений среди населения не наблюдается, считает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой. По оценкам эксперта в ближайшее время курс доллара будет находиться в диапазоне 41,8-42 гривны.

Курс доллара Курс в обменниках Курс евро Курсы валют
