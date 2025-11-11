НБУ повысил курс доллара
Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Валюта США подорожала на 6 копеек.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс доллара на 12 ноября 2025 года установлен на таком уровне: 42,0139 гривны за 1 доллар (+0,06 грн).
С начала года курс доллара понизился на 1 копейку. 1 января 2025 года американская валюта стоила 42,02 гривны. При этом с 1 ноября курс доллара стал больше на 4 копейки. В начале месяца его стоимость составляла 41,97 гривны.
Курс доллара и евро на 10 ноября 2025 года (фото bank.gov.ua)
Официальный курс евро на 12 ноября составляет 48,6101 гривны. Единая европейская валюта также подорожала. По сравнению с 11 ноября ее стоимость увеличилась на 7 копеек.
Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)
На межбанке 11 ноября курс составляет 42,04–42,07 грн/доллар (покупка-продажа). По сравнению с закрытием торгов 10 ноября он понизился на 2 копейки.
Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)
На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 10 ноября вырос на 4 копейки и составляет 42,25 гривны. Евро также подорожало на 4 копейки. На наличном рынке его курс составляет 48,95 гривны.
Прогноз курса доллара
Нацбанк, по мнению руководителя по продажам АО "Банк Авангард" Юрия Крохмаля, продолжит придерживаться курса на плавную и контролируемую девальвацию гривны. "Ожидания участников рынка сейчас консолидируются вокруг уровней 42–42,50 гривны за доллар", - прогнозирует эксперт уровень курса до конца года.