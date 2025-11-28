НБУ повысил курс доллара на 1 декабря

Официальный курс доллара на 1 декабря 2025 года составляет 42,2660 гривны. На 28 ноября НБУ установил стоимость американской валюты на уровне 42,1928 гривны.

С начала года доллар подорожал на 24 копейки: 1 января его курс был 42,02 гривны. За месяц рост курса валюты США составил 29 копеек. 1 ноября Национальный банк оценивал доллар в 41,97 гривны.

Курс доллара и евро на 1 декабря 2025 года (фото bank.gov.ua)

Официальный курс евро на 1 декабря установлен на уровне 48,8933 гривны. Европейская валюта также укрепилась. По сравнению с 28 ноября ее стоимость возросла на 2 копейки.

Динамика изменений курса евро и доллара в Украине (фото bank.gov.ua)

На межбанковском рынке 27 ноября торги завершились в диапазоне 42,24–42,27 гривны за доллар. Это на 2 копейки ниже уровня закрытия 26 ноября.

Курс доллара на межбанке (фото udinform.com)

На наличном рынке доллар практически не изменился в цене. Американская валюта продается на уровне 27 ноября, а средний курс составляет 42,50 гривны. Евро, в то же время, немного ослабло. Стоимость европейской валюты уменьшилась на 2 копейки, и в обменниках ее в среднем продают по 49,30 гривны.