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Что происходит с курсом доллара и чего ждать: прогноз до конца года

Украина, Вторник 12 декабря 2023 14:13
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Что происходит с курсом доллара и чего ждать: прогноз до конца года Фото: Курс доллара до конца года на наличном рынке может упасть (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус
Эксперт: Тарас Лесовой

Главной тенденцией последних недель на валютном рынке является сближение межбанковского и наличного курсов. До конца года наличный доллар может несущественно подешеветь.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

"На валютном рынке, несмотря на частые, но несущественные изменения курсов, следует ожидать достаточно прогнозируемую ситуацию", - сказал он.

По его словам, отмена ограничений на продажу валюты с 1 декабря на наличном рынке, что побуждает к образованию "единого" наличного курса, и приближение праздников могут "спровоцировать" увеличение предложения на наличном рынке.

"Такое предположение может быть вполне логичным, учитывая практику прошлых лет: обычно в канун больших праздников часть граждан сдает какую-то часть валютных накоплений для того, чтобы приобрести подарки и все необходимое для празднований", - добавил эксперт.

Кроме того, на наличном рынке будут господствовать тенденции межбанка: курсовые показатели будут формироваться с учетом межбанка с добавлением незначительного процента стоимости валюты поверх безналичного курса, сообщил банкир.

Лесовой напомнил, что сокращение межкурсовой разницы является частью тактики НБУ по "минимизации множественности курсов".

Отмена множественности курсов

Национальный банк Украины с 1 декабря 2023 снял все ограничения для банков и небанковских финучреждений на объемы возможной продажи ими наличной иностранной валюты населению.

Как отметил глава НБУ Андрей Пышный, это важно, поскольку де-факто наличие таких ограничений – это одна из причин множественности обменных курсов. "Соответственно, снимая их, у нас есть основания ожидать, что это позволит нам удерживать на минимальном уровне разницу между курсами: наличным и безналичным", - сказал он.

В то же время, с начала текущей недели курс доллара вырос на 30-40 копеек как на межбанковском, так и на наличном рынке. На межбанке курс сегодня превысил уровень 37 грн/доллар, на наличном - 37,80 грн/доллар.

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