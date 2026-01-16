НБУ поднял доллар до нового рекорда. Какой курс на выходные

Напомним, на межбанковском рынке последними днями произошло резкое и значительное повышение стоимости валюты. Если в результате торгов на 13 января курсы купли-продажи доллара составляли 43,11-43,15 гривен, то к концу дня 15 января эти значения выросли на 44-45 копеек - до 43,56-43,59 гривен соответственно.

Стоимость евро на межбанковском сегменте рынка за этот период также возросла - на 23-35 копеек - с 50,29-50,33 (покупка-продажа) до 50,54-50,56 гривен.

Официальный курс доллара за 13-15 января не прореагировал на динамику межбанка и снизился на 14 копеек - с 43,26 до 43,12 гривен, также как и курс евро, которій упал с 50,53 до 50,26 гривен.