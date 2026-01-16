RU

Курс доллара Экономика Авто Tech

НБУ поднял доллар до нового рекорда. Какой курс на выходные

Фото: Официальный курс доллара снова обновил рекорд (Getty Images)
Автор: Дмитрий Сидоров

Национальный банк продолжает поднимать официальный курс доллара, на 19 января курс достиг нового рекордного значения - 43,41 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Курс валют: главное

  • Какого значения достиг курс доллара

  • Изменился ли курс евро

  • Выросла ли стоимость доллара в обменниках

Официальный курс доллара на 19 января составил 43,41 гривен, что на 2 копейки выше значения предыдущего дня. 

Курс евро на 19 января установлен на уровне 50,44 гривен (без изменений к предыдущему дню).

bank.gov.ua

Динамика курса на наличном рынке

К 17:30 курсы купли-продажи доллара в обменниках и кассах банков снизились по сравнению со стоимостью валюты на 12:00 на 5-9 копеек - до 43,11-43,69 гривен. А курсы покупки-продажи евро за этот же период также опустились на 4-6 копеек - до 50,17-50,83 гривен.

Напомним, на межбанковском рынке последними днями произошло резкое и значительное повышение стоимости валюты. Если в результате торгов на 13 января курсы купли-продажи доллара составляли 43,11-43,15 гривен, то к концу дня 15 января эти значения выросли на 44-45 копеек - до 43,56-43,59 гривен соответственно.

Стоимость евро на межбанковском сегменте рынка за этот период также возросла - на 23-35 копеек - с 50,29-50,33 (покупка-продажа) до 50,54-50,56 гривен.

Официальный курс доллара за 13-15 января не прореагировал на динамику межбанка и снизился на 14 копеек - с 43,26 до 43,12 гривен, также как и курс евро, которій упал с 50,53 до 50,26 гривен.

Курс доллара