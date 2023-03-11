Банкротство банка Silicon Valley в США стало крупнейшим крахом после кризиса 2008 года

Кредитор, ориентированный на стартапы, Silicon Valley Bank, стал крупнейшим банком, потерпевшим крах после финансового кризиса 2008 года. Банкротство банка потрясло мировые рынки, а его клиенты могут потерять миллиарды долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Калифорнийские банковские регуляторы закрыли как Silicon Valley Bank в пятницу, 10 марта, и назначили Федеральную корпорацию страхования депозитов (FDIC) управляющим для последующего отчуждения его активов.

Кредитор занимал 16-е место в рейтинге крупнейших в США в конце прошлого года с активами около 209 млрд долларов. Внезапный крах банка, ориентированного на технологии, был беспорядочным, но агрессивное повышение процентных ставок ФРС в прошлом году, которое ухудшило финансовые условия в области стартапов, где он был заметным игроком, может быть самым важным.

Пытаясь привлечь капитал, чтобы компенсировать исчезающие депозиты, банк потерял 1,8 млрд долларов на казначейских облигациях, стоимость которых была снижена повышением ставок ФРС.

Банкротство Silicon Valley Bank стало крупнейшим с тех пор, как Washington Mutual обанкротилась в 2008 году, что стало характерным событием, спровоцировавшим финансовый кризис, который долгие годы тормозил экономику. Крах 2008 года привел к ужесточению правил в Соединенных Штатах и за их пределами.

С тех пор регулирующие органы ввели более строгие требования к капиталу для банков США, направленные на то, чтобы крах отдельных банков не нанес ущерб финансовой системе и экономике в целом.

Главный офис и все филиалы Silicon Valley Bank вновь откроются 13 марта, и все застрахованные вкладчики получат полный доступ к своим застрахованным депозитам не позднее утра понедельника, сообщила FDIC.

Но, по данным FDIC, 89% депозитов банка на сумму 175 млрд долларов не были застрахованы на конец 2022 года, и их судьба еще предстоит определить.

По данным источников, FDIC спешит найти еще один банк в выходные дни, который готов слиться с Silicon Valley Bank. FDIC надеется провести такое слияние к понедельнику, чтобы защитить необеспеченные депозиты.

Министр финансов США Джанет Йеллен встретилась в пятницу с представителями банковского надзора и выразила "полную уверенность" в их способности отреагировать на ситуацию, сообщило министерство финансов.

Белый дом доверяет финансовым регуляторам США, заявила Сесилия Роуз, председатель Совета экономических консультантов, когда его спросили о провале SVB.

Последним учреждением, застрахованным FDIC, был закрыт Almena State Bank в Канзасе 23 октября 2020 года.

Такие компании, как производитель видеоигр Roblox и производитель потоковых устройств Roku заявили, что у них есть сотни миллионов долларов на депозитах в банке. Roku заявила, что ее депозиты в SVB в основном не были застрахованы, в результате чего ее акции упали на 10%.

Технические работники, чья зарплата зависела от банка, также были обеспокоены получением зарплаты. Филиал SVB в Сан-Франциско показал приклеенную скотчем к двери записку, в которой клиентам предлагалось звонить по бесплатному номеру телефона.