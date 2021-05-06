НБУ оцінить стан банків після гострої фази коронакризи

Як зазначається в повідомленні, оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 січня 2021 року. Вона передбачає оцінку якості активів для всіх банків та додатково стрес-тестування для окремо визначеного переліку банків.

"Фокусом цьогорічної оцінки стійкості буде стан активів банків після проходження ними гострої фази коронакризи. Особлива увага буде прикута до реструктуризованих кредитів та якості оцінки вартості нерухомого майна", - йдеться в повідомленні.

Оцінку якості активів у 2020 році проходитимуть 72 із 73 установ, які мають банківські ліцензії (банк "Розрахунковий центр", який здійснює лише розрахункові операції, не проходитиме оцінку стійкості).

Стрес-тестування цього року проходитимуть 30 банків, на які припадає понад 90% активів банківської системи. Фінансові установи відібрано за трьома критеріями: розмір активів, зважених на ризик; обсяг депозитів, залучених від домогосподарств; та обсяг чистих кредитів, наданих домогосподарствам (з вагами 40%, 50% та 10% відповідно), зазначили в НБУ.