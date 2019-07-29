У НБУ оцінили стан економіки України після виборів

У Національному банку України оцінили стан економіки України після виборів. Про це заявив глава Ради НБУ Богдан Данилишин у своєму Facebook.

Він зазначив, що стан економіки не дає приводу для оптимізму, а найбільш тривожна ситуація у переробній промисловості.

"Який маємо стан нашої економіки після всіх виборів? Вона не дає приводу для оптимізму. Наприклад, індекс промислового виробництва в червні в порівнянні з травнем склав 98,7% - обсяг промвиробництва в червні поточного року знизився на 1,3% порівняно з травнем. До речі, аналогічна ситуація спостерігається і якщо застосувати "базовий" метод - в червні цього року по відношенню до червня 2018 року промвиробництво впало на ті ж 1,3%. Найбільш тривожна ситуація в переробній промисловості (зниження до травня поточного року на 2,8%, до червня минулого року на 4,8%) і виробництві товарів інвестиційного призначення (зниження до травня поточного року на 4,1%, до червня минулого року на 8,4%)", - підкреслив він.

За його словами, обсяги виробництва впали і у виробництві будівельної продукції.

"У виробництві будівельної продукції в червні порівняно з травнем обсяги виробництва впали на 7,3% (це відбувається в розпал сезону будівельних робіт!). Не виключено, що це випереджаючий індикатор, який свідчить про наближення уповільнення у будівельній сфері", - написав Данилишин.

Нагадаємо, Інфляційний звіт за липень 2019 року Національного банку свідчить, що основним драйвером економічного зростання в Україні залишатиметься внутрішній попит.

Як писало РБК-Україна раніше, за різними розрахунками реальні заробітні плати в середньому по економіці в 2018 році перевищили рівень докризового 2013 року, а також рівень продуктивності праці.

Додамо також, Міжнародний валютний фонд прогнозує зростання ВВП України на 2,7% в 2019 році і на 3,0% в 2020 році.